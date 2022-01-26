РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 223 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 33 330 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

6 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 711 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 123 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 619 063 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.