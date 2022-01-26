РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В Домодедове за сутки выявили 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 19 511 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 6709 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 711 492 случая заболевания инфекцией. Скончались 13 123 человека. Выздоровели и выписались 619 063 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.