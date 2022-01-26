РИАМО - 26 янв. Московское областное УФАС России внесло сведения об ООО «Финансово-строительная компания «Хаки» в реестр недобросовестных поставщиков. На организацию пожаловалась администрация городского округа Ступино, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Руководство муниципалитета и компании заключили контракт на выполнение работ по строительству школы на 550 мест. Новое образовательное учреждение должно было появиться в квартале «Надежда».

Организация допустила нарушение условий контракта, тогда администрация приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Представители компании не представили доказательств устранения нарушений условий контракта, поэтому региональное УФАС России приняло решение внести сведения о застройщике в реестр недобросовестных поставщиков.