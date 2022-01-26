РИАМО - 26 янв. Столичным парламентариям предстоит рассмотреть изменения в городские законы об организации местного самоуправления и об уполномоченном по правам человека в первом квартале 2022 года, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Депутаты на первом заседании весенней сессии 2022 года утвердили план работы парламента на первый квартал. Всего планируется рассмотреть 30 законопроектов и постановлений.

«Конечно, не снимается задача по мониторингу принимаемых мер поддержки граждан и бизнеса в период продолжающейся пандемии. И основные усилия городских властей будут направлены на победу над ней», – сказал Шапошников.

Также парламентарии примут участие в формировании нового состава Общественной палаты Москвы IV созыва. Депутаты Мосгордумы утвердят 15 из 45 членов палаты.

«Важно, чтобы, независимо от политической принадлежности, нашим главным ориентиром были москвичи, их благополучие, развитие города», – подчеркнул председатель Мосгордумы.