РИАМО - 26 янв. Совет Федерации одобрил закон, по которому пенсия неработающим россиянам будет проиндексирована на 8,6%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Госдума приняла закон, а российское правительство внесло эту норму поправкой в уже принятый в I чтении проект закона о соцпенсии для представителей малочисленных народов севера страны.

Президент РФ Владимир Путин 12 января поручил кабмину принять решение об индексации пенсий по уровню инфляционного давления. Как отметил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, средний размер пенсии в стране в 2022 году будет 18 984 рубля.

Также по поручению главы государства в РФ проиндексируют военные пенсии.