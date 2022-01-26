РИАМО – 26 янв. По данным анализа российского рынка носимых устройств в 2021 году, который провели специалисты МегаФона, выяснилось, что умные часы заняли 58% рынка и впервые обошли фитнес-трекеры, сообщает пресс-служба МегаФона.

Доля умных браслетов на рынке за год уменьшилась с 61% до 42%.

В прошлом году в России купили 6,2 млн смарт-часов и фитнес-трекеров на 56,8 млрд руб. Это больше, по сравнению с 2020-м, на 25% в натуральном выражении и на 51% в денежном. Продажи в розничной сети МегаФона растут быстрее среднерыночных. За прошлый год они выросли на 36% в штуках и на 193% в денежном выражении.

Аналитики объяснили перераспределение спроса двумя факторами. Первый – цена: на рынке появились бюджетные модели, которые сопоставимы по цене с флагманскими браслетами, а средняя стоимость смарт-часов за год снизилась на 29%. Второй – форм-фактор: взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

«Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами», — рассказал гендиректор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Он добавил, что уже в этом году в случае массового появления в России умных часов с поддержкой eSIM их доля может достигнуть 73%.

Пик продаж фитнес-трекеров и смарт-часов пришелся на период перед 8 Марта (4-8 марта), перед Новым годом (28-31 декабря). Детские смарт-часы покупали перед 1 Сентября (28-31 августа) и перед Новым годом.

Лидером продаж среди смарт-часов стали устройства Apple, они заняли 38% рынка в штуках. Затем следуют Samsung (14%) и Huawei (10%). Чаще всего покупали Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

Среди фитнес-трекеров брендом-лидером является Xiaomi, чья доля составляет 62%. На втором месте Honor с 13% и Huawei с 10%. Самыми востребованными стали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, Huawei Band 6.

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