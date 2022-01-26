РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. В текущем году на территории подмосковной Балашихи для удобства жителей планируют обустроить 79 «народных троп» общей протяженностью 6 км, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева реализуется программа «Народные тропы». По ней обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. Именно эти тропы зачастую помогают людям значительно сократить путь.

При обустройстве рабочие будут придерживаться единого стандарта. Ширина тротуара будет составлять 2 м, пешеходная дорожка будет оснащена бордюрами и столбами освещения.

Программа «Народные тропы» запущена в Подмосковье по поручению губернатора в 2021 году. За прошлый год в Балашихе благоустроили 68 «народных троп».