РИАМО - 26 янв. Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Казанском, Ярославском и Савеловском направлениях Московской железной дороги после технических задержек нескольких электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее на 3 направлениях МЖД произошли задержки пригородных поездов. На Казанском направлении по техническим причинам были задержаны несколько электричек, время задержек доходило до 45 минут.

На Савеловском направлении задерживали несколько дальних электричек, в том числе переходящих на Белорусское направление. Время задержек доходило до 20 минут.

На Ярославском направлении некоторые электропоезда следовали с отклонением от графика до 20 минут из-за работы правоохранительных органов на станции Москва-Пассажирская-Ярославская.

Сейчас движение поездов полностью вернулось к стандартному графику.