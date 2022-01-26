РИАМО - 26 янв. На торги планируют выставить земельный участок под индивидуальное жилое строительство в деревне Пудово-Сипягино в ТиНАО столицы, сообщат пресс-служба Москомстройинвеста.
Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что площадь данного участка составляет 0,11 га.
«Там можно будет построить объект ИЖС суммарной поэтажной площадью около 440 кв. м», - сказала Пятова.
По ее словам, на сегодняшний день выставленный на торги участок свободен, к нему ведет подъездная дорога.
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