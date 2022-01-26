РИАМО - 26 янв. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире жилого дома на проспекте 60-летия Октября в Москве. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый начал избивать знакомого.

«Спустя непродолжительное время последний от полученных повреждений скончался на месте происшествия. На следующий день, увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый вынес его тело в подъезд, где в последующем оно было обнаружено жителями дома», - рассказала Иванова.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что ссора произошла на почве личных неприязненных отношений. Он наносил своей жертве удары по голове и туловищу.

Уголовное дело передано для направления в суд.