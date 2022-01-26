РИАМО - 26 янв. В текущем году специалистам предстоит провести масштабные работы по благоустройству набережной реки Оки в Кашире. Работы пройдут благодаря победе в 5-ом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Это уже не первый проект в Кашире по благоустройству, который вернул историческому центру былую привлекательность для жителей. Набережная станет логичным дополнением и ключевой площадкой в системе общественных пространств города.

«Наша основная задача - вернуть реку людям. Новая набережная, уверен, обязательно станет точкой притяжения для всех жителей города», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пока у жителей Каширы нет удобного, обустроенного подхода к Оке в черте города. В основу проекта благоустройства легла идея «отражения». При благоустройстве будут использованы специальные зеркальные поверхности и объекты, позволяющие наиболее полно насладиться окружающим пейзажем.

Набережная и рекреационная территория появятся на берегу Оки в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная. Территория будет интересна для жителей разных возрастов. Там обустроят открытый пляж, прогулочную зону, лодочную станцию, родники.

А еще после работ там появятся места для отдыха, пирсы для купания и рыбаков, детские игровые зоны и спортивная площадка. Кроме того, на набережной оборудуют событийную площадку «Серебристые облака», а также видовые точки, которые не просто раскроют виды на Каширские пейзажи, но также позволят насладиться ими в деталях и с необычных ракурсов. Все перечисленные объекты будут объединены единым прогулочным маршрутом из деревянного настила.