РИАМО - 26 янв. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Известно, что трое граждан Украины арендовали в Подмосковье дом, где оборудовали лабораторию и занимались изготовлением наркотиков. Продукты своего производства они сбывали через закладки.

В ходе наблюдения оперативники зафиксировали факт закладки наркотиков в лесном массиве около поселка Поварово. Через какое-то время туда подошел молодой человек, его задержали в тот момент, когда он добывал закладку. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области.

При нем обнаружили мешок с веществом серого цвета. Позже исследование показало, что это наркотик N-метилэфедрон, массой около 700 г.

«При обыске в подвале арендованного злоумышленниками дома сотрудниками полиции изъято почти 2 кг аналогичного вещества в 3 свертках и 3 колбах, а также прекурсоры, весы и записная книжка. Позднее в одном из гаражей в городском округе Истра оперативниками найдено еще около 30 кг наркотического средства, упакованного в свертки, и свыше 250 л химикатов», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые отправлены под стражу.