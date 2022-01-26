РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В Подольском ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» начали переподготовку командиров отделений пожарных частей, занятия продлятся три месяца и завершатся сдачей экзаменов и зачетов, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с планом основных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» на базе 247-й пожарной части Подольского ТУ 24 января, начались занятия по профессиональной переподготовке с командирами отделений пожарных частей теруправления.

«Занятия рассчитаны на три месяца и включают в себя различные направления теоретической и практической подготовки. Состав слушателей предварительно разделили на две учебные группы, каждая из которых насчитывает порядка 20 слушателей. В роли преподавателей выступают наиболее подготовленные работники руководящего состава Подольского ТУ и представители аппарата управления», - сказал заместитель начальника Подольского ТУ по применению сил и средств Игорь Борисов.

Основными задачами профессионального обучения слушателей являются профилактика пожаров, спасение людей и имущества, оказание первой помощи, тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Переподготовка началась с предмета «Организация деятельности государственной противопожарной службы». Занятия провел заместитель начальника Подольского территориального управления Сергей Иванченко. Продолжили обучение по пожарно-строевой подготовке 25 января, занятие провел начальник 213-й пожарной части Сергей Степин. Еще несколько дней слушатели будут изучать теорию, после которой наступит время самостоятельной подготовки.

Коллективный процесс обучения продолжат через пять дней самоподготовки. В финале слушателей ждет сдача зачетов и квалификационные экзамены. По плану переподготовки работников ознакомят с охраной труда, оказанием первой медицинской помощи, психологией, пожарной техникой, электротехникой и тактикой.