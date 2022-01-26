РИАМО - 26 янв. В столице уже возвели на 76% транспортный хаб «Печатники», планируется завершить возведение объекта к лету 2022 года, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Площадь вокзала, в который войдет станция МЦД-2, составит 11,5 тыс. кв. м. Там создадут 2 платформы с навесами на всю длину и большой зал с кассами, турникетами, лифтами, эскалаторами и туалетами.

По крытой галерее пассажиры смогут пройти в 2 вестибюля — в сторону станций Большого кольца метро или на Люблинско-Дмитровскую ветку подземки. В сторону улицы Люблинской будет построен подземный переход.

«Создание таких крупных хабов в районах со сложившейся застройкой — это сложнейшие и в то же время важные для города проекты. Мэр Москвы неоднократно обращал внимание на необходимость расширения транспортных возможностей пассажиров, и здесь мы максимально реализуем эту задачу», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, данный хаб позволит свыше 360 тыс. жителей городских районов Печатники, Текстильщики и Люблино строить новые альтернативные маршруты по Московскому региону.

Ликсутов уточнил, что также ТПУ станет новой пересадочной станцией для пассажиров МЦД-2 и обеспечит безопасный переход через железную дорогу для жителей разрозненных сейчас районов Текстильщики и Печатники.

Станция Печатники второго Московского центрального диаметра станет частью крупнейшего хаба на юго-востоке Москвы. ТПУ также объединит станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, строящуюся станцию Большой кольцевой ветки, наземный пассажирский транспорт, транзитный переход через ж/д.

Новым транспортным хабом мегаполиса будут пользоваться свыше 76 тыс. пассажиров каждый день. Хаб поможет разгрузить станцию метро «Текстильщики» примерно на 7%, а еще на него перейдет часть пассажиропотока с самой востребованной станции МЦД — Царицыно. На столичных улицах Южнопортовой и Шоссейной станет свободнее на 10-15%.