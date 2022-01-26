РИАМО - 26 янв. Депутаты Московской городской думы на заседании утвердили проект постановления о назначении мировых судей в 37 судебных участках столицы, передает корреспондент РИАМО.

«К назначению предлагаются 17 кандидатов, которые впервые назначаются на указанную должность», — сказала на заседании заместитель председателя Московского городского суда Любовь Ишмуратова.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников отметил, что кандидаты соответствуют требованиям законодательства и имеют опыт работы в судебной системе.

Народные избранники утвердили мировых судей по судебным участкам Москвы: №№3, 12, 18, 149, 151, 158, 160, 211, 247, 280, 296, 301, 320, 333, 335, 376, 388.

Также Мосгордума утвердила кандидатуры еще 20 мировых судей на судебные участки: №№9, 30, 42, 56, 60, 80, 83, 128, 129, 144, 147, 150, 187, 201, 228, 270, 298, 342, 351, 372, которые являются действующими судьями.