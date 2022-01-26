РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» организовали профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!», в рамках которой жителям раздали информационные листовки и рассказали о мошенниках, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшими от действий мошенников часто становятся пожилые люди, поэтому полицейские уделили особое внимание жителям старшего поколения.

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