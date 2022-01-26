РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Коммунальщики подмосковного Подольска очистили от наледи кровли крыш 320 домов за прошедшую неделю, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске более 1030 многоквартирных домов, где кровли подвержены образованию скоплений снега и наледи, более 860 домов со скатными кровлями и 170 с плоскими без парапета с организованным наружным водостоком и без водостоков. В настоящее время в ежедневном режиме продолжается работа по уборке с них снежных масс, наледи и сосулек. Очистка проводится в соответствии с правилами и нормами техэксплуатации жилищного фонда.

Работу по очистке крыш многоквартирных домов осуществляют управляющие компании ежедневно, а в текущие дни она ведется в усиленном режиме. В период с 17 по 24 января в округе была проведена очистка кровли на 320 многоквартирных домах, в том числе на 136 из них повторно, очищен 321 козырек над входными группами. В период с декабря 2021 года очистка крыш проведена на 931 МКД.

В первую очередь ведутся работы над пешеходными зонами, в местах скопления людей. Далее проводится очистка остальной части крыши дома. В управляющих компаниях созданы рабочие группы по систематической проверке состояния кровель зданий и выявлению опасных для прохожих зон. В компаниях также сформированы специальные бригады по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи из рабочих, прошедших специальное обучение и допущенных к работе на высоте.

Работы управляющими организациями выполняются собственными силами при помощи специальной техники и с привлечением профессиональных альпинистов.