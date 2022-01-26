РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Арбитражный суд признал законным предписание Госжилинспекции Московской области о перерасчете за содержание крышной котельной дома в микрорайоне Гагарина Балашихи, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, управляющая организация ООО «Белый парус – Новый свет» пыталась, но не смогла доказать незаконность предписания об устранении нарушений при начислении жилищных платежей.

При проверке обращения жителей дома №22 в микрорайоне Гагарина Госжилинспекция установила, что данная УК в течение 9 месяцев начисляла собственникам и нанимателям жилых помещений плату за техническое обслуживание модульной газовой котельной (6,05 рубля с кв. м). Между тем котельная не входила в состав общего имущества дома.

Ведомство выдало предписание о возврате средств в течение полугода. Однако в управляющей организации не согласились с этим, попросили областной Арбитраж признать предписание незаконным и отменить. Суд, рассмотрев обращение, решил не удовлетворять требования коммунальщиков.

Было отмечено, что котельная принадлежит отдельному юрлицу. Поэтому собственники не должны оплачивать ее содержание и техобслуживание. Соответственно, эти расходы не должны включаться в размер платы за содержание жилого помещения, который не был утвержден и на общем собрании дома. Поэтому «Белый парус – Новый свет» должен применять тариф, утвержденный постановлением администрации Балашихи.

В результате суд пришел к выводу, что предписание Госжилинспекции выдано правомерно и соответствует всем требованиям.