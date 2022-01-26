РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Глава Подольска Николай Пестов вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста в Татьянин день.

В День российского студенчества в Подольске прошла патриотическая акция «Я – гражданин России!», в рамках которой в администрации округа прошло торжественное вручение паспортов 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

«С получением самого главного документа у ребят возникают установленные законом права и обязанности. Верю, что юные граждане вырастут людьми ответственными, мыслящими, получат хорошее образование – кто-то из них, надеюсь, в лучшем ВУЗе страны – МГУ имени Ломоносова», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в День студенчества в 1755 году императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и великого русского ученого Михаила Ломоносова, подписала указ об учреждении учебного заведения, снискавшего впоследствии международный авторитет. А в 1791 году во имя святой мученицы Татианы был освящен домовый храм Московского университета. Святую считают покровительницей университета и всех студентов.