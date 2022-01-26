РИАМО - 26 янв. Строительство пассажирской платформы стартовало на станции «Рижская», которая расположена на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции БКЛ «Рижская» полностью завершены горнопроходческие работы. Монолитные работы выполнены на 85%, начался монтаж конструкций пассажирской платформы, и уже закончена укладка бетона на первом участке», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на станции «Рижская» рабочие на 3/4 смонтировали внутренние стены и перегородки.

«Продолжается устройство 4 эскалаторов и инженерных систем. Стоит отметить, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 м, как и другая станция северо-восточного участка – «Марьина Роща», - отметил вице-мэр.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик возведения новых веток и станций подземки) Юрия Кравцова, в вестибюле «Рижской» БКЛ еще идут архитектурно-отделочные работы.

«Начата облицовка стен пассажирской зоны гранитом «Шимановский» светло-серых тонов. При этом в технических помещениях вестибюля отделка уже близится к завершению», – уточнил Кравцов.

Он отметил, что данная станция будет иметь пересадку на одноименную станцию «оранжевой» ветки метрополитена, а также на Рижский вокзал столицы и платформы МЦД-2.

«Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца метро составляет 86%. Помимо «Рижской» в его состав входят возводимые станции «Сокольники» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро», — напомнил гендиректор компании.

Строительство Большого кольца подземки является главным проектом метростроения мегаполиса. Протяженность новой линии будет свыше 70 км. Всего на ветке будет работать 31 станция, 22 из них уже доступны для пассажиров.