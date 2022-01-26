РИАМО - 26 янв. В России за минувшие сутки скончались 657 Covid-пациентов, с начала пандемии в РФ умерли 328 105 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.

За сутки в России выявили 74 692 случая заражения, выздоровели 28 197 человек. С начала пандемии в стране выявили 11 315 801 случай коронавируса, выздоровели 10 099 937 пациентов.

Российский Минздрав ранее сделал памятку о действиях в случае легкого течения Covid-19. В частности, людям с положительным результатом теста на коронавирус и без симптомов заболевания, которые переболели коронавирусом или были вакцинированы меньше 6 месяцев назад, рекомендуется только самоизолироваться, лечиться не нужно.

Ранее в стране уменьшили срок карантина для тех людей, которые контактировали с больными Covid‑19, в 2 раза - с 14 до 7 дней.