РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. Еще 4 врача городской стоматологической поликлиники приступили к борьбе с коронавирусной инфекцией в домодедовской больнице, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Они будут работать в медсанчасти микрорайона Авиационный.

«Настоящие врачи в сложившейся ситуации просто не могут не помогать друг другу в оказании так сейчас необходимой помощи людям», - сказал главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Ранее к работе в ДЦГБ приступили 8 стоматологов.

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