РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Арбитраж счел необоснованными претензии задолжавшей ресурсоснабжающим организациям УК из Подольска к подмосковной Госжилинспекции, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Арбитражный суд Московской области признал законность постановления, которое Госжилинспекция Подмосковья приняла в отношении ООО «РЭО» из Подольска. УК привлекли к административной ответственности за долги перед ресурсоснабжающими организациями.

«РЭО» управляет 8 многоквартирными домами на проспекте Ленина, улицах Некрасова, Советской и Колхозной. В августе 2021 года инспекторы зафиксировали у организации задолженность порядка 3,5 млн рублей за поставленные коммунальные ресурсы. Ей выдали предписание об устранении нарушения в течение 2,5 месяцев и составили административный протокол. В результате рассмотрения УК признали виновной по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Это решение организация обжаловала в Арбитраже.

Однако суд признал, что административный орган верно трактовал жилищное законодательство, и «РЭО» не предоставило достоверных опровержений этого. В решении отметили, что заявитель не принял достаточных мер для недопущения правонарушения.

В результате Арбитраж пришел к выводу, что Госжилинспекция в данном случае доказала наличие события и состава административного правонарушения.