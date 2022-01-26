РИАМО - 26 янв. На территории Московской области выздоровели еще 956 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. С начала пандемии в регионе выздоровели 619 063 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 6 709 новых случаев коронавируса. За последние сутки на территории региона умерли 5 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области выявили 711 492 случая заболевания коронавирусом, скончались 13 123 Covid-пациента.

Ранее стало известно, насколько высок охват массового тестирования на коронавирус в Московской области. Так, число ПЦР-исследований на наличие коронавируса, выполненных на территории Подмосковья, превысило 14,5 млн.

Сейчас лаборатории Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе работают 14 гослабораторий и выполняется около 38,5 тыс. исследований в сутки. При необходимости число выполняемых за сутки ПЦР-тестов может быть увеличено до 70 тыс.

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