РИАМО - 26 янв. В столице врачи вылечили 4338 Covid-пациентов за сутки, с начала пандемии в мегаполисе побороли коронавирусную инфекцию 1 935 354 человека, сообщает оперштаб Москвы.

1188 пациентов с Covid-19 были госпитализированы, на аппаратах ИВЛ находятся 480 заболевших. Умерли после заражения коронавирусом 74 человека.

Всего в Москве было выявлено 2 232 836 случаев заболевания Covid-19, жертвами пандемии стали 38 588 человек.

Лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания и опасных последствий для здоровья является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах на территории Москвы.