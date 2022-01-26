РИАМО - 26 янв. На территории РФ за сутки выявили 74 692 новых случая Covid-19, это новый суточный рекорд для страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице выявили 19 856 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 10 581, в Подмосковье – 6709, в Якутии – 1710, в Нижегородской области – 1511, в Свердловской области – 1364, в Пермском крае – 1356, в Самарской области – 1205.

С начала пандемии в стране выявили 11 315 801 случай инфицирования.

В России отмечен рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю число заразившихся в стране выросло в 2 раза.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививка делается отечественными препаратами и на бесплатной основе. Также в регионы начала поступать вакцина для подростков от 12 лет.