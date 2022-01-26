РИАМО - 26 янв. В Москве за прошедшие сутки было выявлено 19 856 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе было подтверждено 2 232 836 случаев Covid-19, сообщает оперштаб столицы.

Ранее 7 столичных пунктов экспресс-тестирования на Covid-19 начали работать по новым адресам. За неделю число желающих бесплатно пройти такой тест на коронавирус выросло в 3 раза.

Еще в мегаполисе был выявлен резкий рост числа инфицированных коронавирусом и ОРВИ. Количество заболевших возросло в 5 раз.

Бесплатно привиться от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор представлены несколько отечественных препаратов.