РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Превышений предельно допустимой концентрации по основным загрязняющим веществам не зафиксировано в воздухе микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Подведомственное Минэкологии региона ГКУ «Мособлэкомониторинг» провело внеплановую проверку качества атмосферного воздуха в Балашихе. Поводом для двух выездов мобильной лаборатории стали обращения жителей микрорайона Железнодорожный, которые попросили проверить концентрации загрязняющих веществ.

«Пробы были отобраны в трех точках, именно на тех улицах, жители которых обратились к нам. Анализ проводился по 19 основным загрязняющим веществам. Превышений нигде не установлено, максимальные концентрации основных загрязняющих веществ – оксид и диоксид азота, аммиак, соединения углерода и сероводорода колебались от 0,3 до 0,5 ПДК. Жители получили всю необходимую информацию», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он добавил, что Балашиха, являясь плотно населенным окруом с большим количеством производств и источников негативного воздействия, находится на особом контроле Минэкологии. В постоянный маршрут эколабораторий включены все основные источники выбросов: микрорайоны Керамик, Ольгино и Железнодорожный.

Помимо этого, на территории Балашихи установлены 9 стационарных постов контроля качества воздуха, которые уже работают в штатном режиме.