РИАМО - 26 янв. В спасении мужчины, который забрался на Крымский мост, принимали участие спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Полицейская, которая оказала помощь поднявшемуся на мост мужчине, призналась, что сама боится высоты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Скажу честно: я очень боюсь высоты. Но когда встал вопрос о человеческой жизни, то уже все мои страхи отошли на второй план. Мы уже боролись непосредственно за человеческую жизнь», – рассказала старший лейтенант полиции Наталья Мошарова.

По ее словам, поднявшись на специальном манипуляторе наверх, она обнаружила, что воздух там был значительно холоднее, чем внизу. При этом металлические конструкции сооружения были покрыты льдом. Несмотря на это, поднявшийся на мост мужчина активно жестикулировал.

«Мужчина очень экспрессивно разговаривал, размахивал руками. Я боялась, что одно его неверное движение и он оступится и волей-неволей сорвется с этой металлической конструкции. Первоначальной моей задачей было погасить эту экспрессию, чтобы он успокоился, уже вел со мной диалог и действовал так, как говорю ему я, чтобы сохранить в первую очередь его жизнь», – добавила Мошарова.

По признанию сотрудницы полиции, во время переговоров время для нее будто остановилось. Когда мужчина все же согласился спуститься, Мошарова вместе с сотрудником МЧС помогла ему зайти в люльку.

Инцидент произошел 25 января. Мужчину сняли с моста с помощью автолестницы.

Мужчина забрался на Крымский мост в Москве. ВИДЕО>>