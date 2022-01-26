РИАМО - 26 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 6 709 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 711 492 заболевших Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Единственным способом минимизировать риск тяжелого заболевания коронавирусом или избежать заражения остается вакцинация и своевременная ревакцинация.

Сделать прививку в России можно бесплатно, процедура занимает около 40 минут. В Подмосковье пройти вакцинацию от вируса можно в городских поликлиниках и прививочных пунктах.

Ранее в Московскую область также начали поставлять вакцину «Спутник М», разработанную центром им. Гамалеи для подростков в возрасте 12-17 лет. Для вакцинации детей от 12 до 15 лет понадобится письменное согласие родителей, а с 15 лет ребенок может сам принять решение о прививке.

Привиться можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах образовательных организаций. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг. Перед прививкой педиатр обязательно проведет осмотр ребенка, чтобы допустить его к процедуре.