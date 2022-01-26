РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. ООО «ПИК-Комфорт» проиграло суд об отмене предписания о жилищном тарифе в доме в Котельниках, назначенного Государственной жилищной инспекции Московской области, передает пресс-служба Главного управления Госжилинспекции МО.

Согласно предписанию, ООО «ПИК-Комфорт» должен произвести перерасчет платы за содержание и ремонт общедомового имущества в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

В августе 2021 года по просьбам жителей дома №11 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники состоялась проверка. По ее результатам инспекторы установили, что начисления производились без решения общего собрания собственников и без учета размера платы, установленного местными депутатами. При муниципальном тарифе 38 рублей 64 копейки за квадратный метр управляющая компания взимала 46,70.

УК получила предписание о проведении перерасчета в течение полутора месяцев. «ПИК-Комфорт» пытался оспорить документ, однако областной Арбитражный суд отказал в требовании. Управляющая организация ссылалась на то, что сумма зафиксирована в договоре управления с застройщиком от июня 2020 года. В ответ суд отметил, что в договоре сумма определена только на три месяца, после чего должен был начать действовать муниципальный тариф.

«ПИК-Комфорт» сообщил о созыве собственников, но на нем не оказалось кворума. УК не предоставила доказательств того, что собрание могло состояться.

Суд пришел к выводу, что ООО «ПИК-Комфорт» в одностороннем порядке повысило размер платы за содержание и ремонт. Согласно Жилищному кодексу, застройщик МКД и УК таким правом не наделены.