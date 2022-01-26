РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 янв. В прошлом году началась реализация губернаторской программы «Народные тропы», она получила положительный отклик у жителей, в этом году будет благоустроено более 30 тропинок, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Народные тропы» была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она включает обустройство дорожек во дворах, а также создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми.

Адреса народных троп, которые будут благоустроены в 2022 году, можно узнать в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».