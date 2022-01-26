РИАМО - 26 янв. Депутаты столичного парламента приняли проект постановления «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2022 года», передает корреспондент РИАМО.

«Согласно регламенту, вне зависимости от политической принадлежности субъекты законодательной инициативы, имеющие все необходимые визы и согласования, проекты законов вносят в комиссию по организации работы думы, чтобы они вошли в план работы», — сообщил на заседании заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов.

На первом заседании весенней сессии парламентарии рассмотрят 3 законопроекта и 6 проектов постановлений Мосгордумы. В частности, депутаты рассмотрят проекты постановлений о назначений мировых судей и внесение изменений в закон о праздниках и памятных датах столицы.