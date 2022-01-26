РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Сотрудники полиции задержали москвича по подозрению в краже товара на 9 тыс. рублей из магазина в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина, расположенного на Шоссе Энтузиастов. Он рассказал, что неизвестный из торгового зала пытался похитить товар. Сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен 29-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями №№30 и 158 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.