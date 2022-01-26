РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В подмосковном Домодедове задержали подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

В полицию поступило заявление от 31-летнего местного жителя о хищении его денежных средств мошенническим способом. Сумма материального ущерба составила 300 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 20-летнего местного жителя. Подозреваемый под предлогом возможности заработка путем перепродажи авиазапчастей, обманом убедил заявителя перевести на его банковскую карту денежные средства, однако, обязательств не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Установлена причастность злоумышленника к 3 аналогичным эпизодам противоправной деятельности, по которым общая сумма материального ущерба составила 329 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».