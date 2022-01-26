РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 32-летнего жителя Балашихи за кражу мобильного телефона в ресторане быстрого питания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 36-летнего местного жителя. Он сообщил о том, что неизвестный со стола похитил его мобильный телефон, находясь в одном из ресторанов быстрого питания. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.