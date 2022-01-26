РИАМО - 26 янв. МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. Его разыскивают по уголовному делу, сообщает ТАСС.

Информация о розыске Олега Навального появилась в базе. Другие детали не раскрываются.

Олег Навальный осужден условно на один год за агитацию к участию в несогласованных акциях, которые прошли зимой прошлого года во многих городах России.

Ранее представители ФСИН решили заменить условный срок на реальный из-за того, что Олег Навальный не исполняет ограничения, наложенные на него приговором суда.