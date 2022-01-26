Весной-летом каждого года для учащихся старших классов наступает непростая пора — период сдачи экзаменов. Обозреватель РИАМО узнал, когда в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ, сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить в вуз, и как помочь ребенку справиться со стрессом.

ОГЭ пройдет «по-старинке»

Результаты Основного государственного экзамена влияют на оценку в аттестате за 9 класс по четырем предметам, которые школьник сдавал. Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за экзамен и округляется в большую сторону.

ОГЭ для девятиклассников в этом году пройдет с 20 мая по 2 июля. Сдать ОГЭ также можно досрочно — с 21 апреля по 17 мая. Существует возможность и повторной сдачи экзамена — с 5 по 24 сентября — по решению государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных экзамена (русский язык и математика) и два по выбору.

Основной период ОГЭ начнется 20 мая. Экзамены будут принимать в следующем порядке:

- 20 и 21 мая — иностранные языки;

- 24 мая — математика;

- 27 мая — обществознание;

- 1 июня — история, физика, биология, химия;

- 7 июня — биология, информатика, география, химия;

- 10 июня — литература, физика, информатика, география;

- 15 июня — русский язык.

Резервные дни для сдачи ОГЭ предусмотрены с 27 июня по 2 июля.

В 2022 году в контрольно-измерительных материалах ОГЭ изменений не будет.

На сайте мэра Москвы есть путеводитель по ОГЭ, который может пригодиться как родителям, так и школьникам.

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Новшества для выпускников

сайт департамента образования и науки города Москвы

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 26 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

График проведения экзаменов в 2022 году следующий:

- 26 мая — география, химия, литература;

- 30 и 31 мая — русский язык;

- 2 июня — профильная математика;

- 3 июня — базовая математика;

- 6 июня — физика, история;

- 9 июня — обществознание;

- 14, 16 и 17 июня — иностранные языки;

- 14 июня — биология;

- 20 и 21 июня — информатика.

Далее с 23 июня по 2 июля в расписании присутствуют резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Для тех, кто желает сдать ЕГЭ досрочно, экзаменационный период продолжится с 21 марта по 7 апреля. Для сдачи экзаменов предусмотрены и резервные дни с 11 по 18 апреля. Будет и дополнительный период сдачи экзаменов осенью — с 5 по 20 сентября.

Содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в этом году изменят. Рособрнадзор сообщает, что изменения направлены на «усиление деятельностной составляющей КИМ»: у ребят проверят умение применять навыки анализа различной информации, решать практические задачи, развернуто объяснять и аргументировать свою позицию.

В частности, в ЕГЭ по базовой математике появятся задания на действия с геометрическими фигурами. Также в рамках экзамена будут проверять умение школьников строить и исследовать простейшие математические модели.

В ЕГЭ по литературе расширят изучаемый материал: увеличат список поэтических произведений XIX-XX веков и отечественной литературы XXI века, добавят зарубежную литературу. Объем сочинений тоже увеличат — он должен составлять не менее 200 слов.

Станет меньше заданий на ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, географии. Из КИМов по истории и обществознанию исключат сочинение, а время проведения этих экзаменов сократят.

Изменения в тестах ЕГЭ подробно перечислены на сайте Федерального института педагогических измерений.

Утверждены минимальные баллы ЕГЭ, которые потребуются выпускникам для поступления в вузы в 2022 году:

- иностранные языки — 30 баллов;

- история — 35 баллов;

- математика, физика, биология, химия — 39 баллов;

- русский язык, литература, география — 40 баллов;

- информатика и ИКТ — 44 балла;

- обществознание — 45 баллов.

Абитуриенты, набравшие меньше баллов, не смогут подать документы на поступление в вуз. С другой стороны, высшие учебные заведения вправе установить собственные проходные баллы, которые могут быть выше тех, что утверждены Минобрнауки.

На официальном сайте мэра Москвы опубликован полезный путеводитель по ЕГЭ, который подскажет выпускникам и их родителям ответы на часто задаваемые вопросы.

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Как помочь ребенку

Не секрет, что экзаменационная пора — время серьезной психологической нагрузки и для школьников, и для их родителей.

Психолог-коммуникант интеллектуально-творческого клуба «Дом на берегу» Наталья Попова считает, что перед экзаменами нужно прежде всего ослабить тревожность и нервозность ребенка.

«Поверьте, стресса ему и в школе хватает. Там нагнетают атмосферу все сильнее с каждым учебным годом, а пик приходится на последние полгода перед экзаменами. Именно этот накопленный стресс может сыграть злую шутку. Даже самый подготовленный отличник, запаниковав на экзамене, может забыть все, что так усердно учил», — отмечает Попова.

Согласна с этим советом и Елена Буренина, методист онлайн-школы репетиторов «Учи.Дома».

«Основная задача родителей в период подготовки к ЕГЭ — помочь ребенку максимально снизить уровень тревоги и выбрать эффективный формат подготовки к экзамену. Лучше не пугать ребенка рассказами о пересдачах. Проработайте пошаговую схему подготовки к экзамену. Не столь важно, начнете ли вы подготовку за год, за полгода или три месяца — четко прописанная схема работы дает уверенность и спокойствие» — считает эксперт.

Основатель школы точных наук «Штерн» Михаил Юмашев говорит, что один из лучших способов борьбы со стрессом — погружение в «боевые условия». Морально подготовиться к сдаче ЕГЭ или ОГЭ может помочь пробный экзамен, а не решение задач дома.

«Такие пробные экзамены часто проводят в школах и образовательных центрах. Помимо воссоздания обстановки экзамена, школьникам может помочь развитие стрессоустойчивости. Дети, занимающиеся публичной деятельностью, — спортсмены, выступающие на соревнованиях, актеры, участники различных конференций, — гораздо лучше справляются со стрессом. Поэтому имеет смысл заранее готовить ребенка и поддерживать его начинания», — считает Михаил Юмашев.

Уметь управлять стрессом во время экзамена действительно важно, считает Елена Буренина.

«Волнение на ЕГЭ часто приводит к нелепым ошибкам и потере баллов, даже если на самом деле ребенок хорошо разбирается в теме. Прежде всего, конечно, помогают предварительные тренировки, так называемые тестовые экзамены. Также стоит рассказать ребенку о способах справиться с тревогой в самый ответственный момент», — говорит эксперт.

Наталья Попова также отмечает, что нужно заранее поговорить с ребенком и определить, какую профессию он хочет получить, как хочет развиваться в дальнейшем. Принимать решения нужно вместе с ребенком — так он поймет, что его мнение имеет вес, в него верят и ему помогут, если что-то пойдет не так.

«Вы можете найти самых лучших репетиторов, но если ребенок не видит смысла в занятиях, то и успеха в усвоении знаний не будет. Он должен чувствовать, что подготовка к экзаменам — это взаимное сотрудничество, а не постоянные придирки друг к другу. Кроме того, при составлении плана подготовки крайне важно оставлять ребенку время на отдых», — говорит эксперт.

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