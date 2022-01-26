РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Люберец, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своего отца, повлекшего его смерть. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

24 января 2022 года между жительницей и ее 74-летним отцом произошел конфликт. Женщина несколько раз ударила мужчину молотком по голове. От полученных травм отец подозреваемой скончался на месте. Жительница завернула тело в пододеяльник, оставила в подъезде и скрылась. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали женщину.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и допросили жильцов подъезда. Кроме того, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Женщине будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.