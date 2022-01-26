РИАМО - 26 янв. Спасатели МКУ ГОЩ «Центр ГЗ» ежедневно измеряют толщину льда в местах массового пребывания людей, помимо измерения толщи замерзшей водной глади, спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание спасатели уделяют реке Клязьме и озеру Сиваш. Толщина льда на Клязьме — 27 см, на озере Сиваш — 40 см. Это норма. Минимальное безопасное значение — 25 см.

После крещенских купаний количество случаев ухода под лед растет по всей стране. Некоторые ради интереса подходят к прорубям, которые еще не успели замерзнуть. Спасатели настоятельно рекомендуют быть внимательными и осторожными. Обычная прогулка по льду может закончиться трагически.