РИАМО (БАЛАШИХА)- 26 янв. Холодную воду отключили в среду в ряде домов на улицах Майкла Лунна и Трубецкой в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Подачу холодного водоснабжения необходимо было перекрыть в среду с 9:00 до окончания работ на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, ул. Майкла Лунна, между домами №№5 и 8.

Под отключение попали дома №№5 и 8 по улице Майкла Лунна и дом №110 по улице Трубецкой(ЦТП №3)

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.