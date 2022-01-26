РИАМО - 26 янв. В 2021 году сотрудники Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки оказали бездомным людям в Москве порядка 1,4 млн услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В центре всегда готовы протянуть руку помощи. Здесь помогают найти в себе силы изменить свою жизнь к лучшему, обрести надежду тем, кто оступился, в какой-то момент принял неверное решение или оказался в сложной жизненной ситуации по стечению обстоятельств», — уточнил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он добавил, что нуждающиеся могут остаться в центре на ночлег, принять душ, постирать вещи, получить медпомощь, одежду и обувь, еду, а также поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве и многом другом.

Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки помогает тем, кто по разным причинам оказались на улицах города, уже 25 лет. Люди без определенного места жительства могут рассчитывать на комплекс соцуслуг. При необходимости с нуждающимися работают юристы и психологи.

За прошлый год сотрудники центра оказали порядка 770 тыс. услуг по выдаче одежды, обуви, горячего питания, а по помощи людям в возвращении домой. При этом 70% прибывших в центр – это люди в возрасте старше 50 лет.

Также в минувшем году в центре оказали первичную и специализированную медико-санитарную помощь свыше 340 тыс. раз.​