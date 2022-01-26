РИАМО - 26 янв. В прошлом году «Единая Россия» реализовала более 600 наказов жителей Реутова, заявил глава городского округа Станислав Каторов в ходе местной отчетно-выборной партийной конференции.

«Парторганизация сегодня стала эффективным инструментом взаимодействия с нашими жителями и механизмом для реализации наказов избирателей. Только в прошлом году мы получили 7444 предложения реутовчан, которые касались всех сторон жизни городского сообщества, 614 из них были оперативно реализованы, 6 830 включены в региональные и городские программы развития», - сказал Каторов.

Во встрече с партактивом принял участие председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Всего в Подмосковье было собрано почти 800 тыс. (наказов). Порядка 62% всех наказов, собранных в ходе избирательной кампании – это, как правило, те вопросы, которые входят в компетенцию местных органов власти. Многое уже решено в ходе избирательной кампании – это свыше 100 тыс. инициатив жителей», - сообщил Брынцалов.

Он отметил, что для Реутова важным событием стало открытие новой поликлиники на 750 посещений в смену. Среди важных инициатив, которые предстоит выполнить, он отметил строительство автомобильной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе, и наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути.

Участники конференции также переизбрали секретаря и политический совет местного отделения партии и выдвинули делегатов на XXVI Конференцию Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия».