РИАМО - 26 янв. Минздрав России подготовил памятку, в которой перечислил порядок действий при бессимптомном или легком течении Covid-19 или ОРВИ. Так, если у вакцинированного или переболевшего меньше 6 месяцев назад положительный результат теста на коронавирус, но нет симптомов, то лечение в этом случае не нужно, но необходима самоизоляция.

В таком случае также можно получить больничный. Стоит измерять температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Действия при наличии симптомов

Если есть кашель, першение или боль в горле, насморк, температура один раз повышалась не более 37,5 градусов, но нет результата ПЦР-теста, то такой пациент не относится к группе риска, если ему меньше 60 лет, нет хронических заболеваний и лишнего веса. В таком случае нужно остаться дома, при необходимости оформить больничный следует позвонить по номеру «122» или в кол-центр поликлиники.

Если такой пациент живет не один, то стоит изолироваться в отдельной комнате, избегать тесных контактов с другими жильцами, надевать маску при выходе из комнаты. Маски должны использовать все проживающие в этой квартире или в доме. Помещения нужно проветривать 1 раз в 3 часа.

Рекомендуется также пить не менее 2 л воды в сутки при повышенной температуре тела. Измерять температуру стоит не меньше 3 раз в день. Если есть возможность, рекомендуется измерять уровень сатурации 2 раза в день, нормальные значения составляют не меньше 95-96%. Можно использовать противовирусные медикаменты, спрей в нос, капли. Беременным такие средства можно применять только по назначению врача.

Если есть насморк, заложен нос, то можно применять солевые растворы. При болях в горле можно использовать растворы для полоскания, спреи, таблетки для рассасывания. Если температура тела поднимется до 38 градусов и более, можно использовать жаропонижающие. Можно также принимать витамин С и витамин D по инструкции.

Действия при ухудшении состояния

Если состояние ухудшилось, температура тела превысила 38 градусов и сохраняется более 2 дней, несмотря на использование жаропонижающих, нужно позвонить в поликлинику или на номер «122», чтобы дистанционно проконсультироваться с медиком.

Если наблюдаются одышка, боль за грудиной, чувство нехватки воздуха, тяжело дышать, уровень сатурации меньше 94-95%, дыхание участилось, нужно позвонить по номеру «103», чтобы вызвать скорую помощь.

В Минздраве особенно подчеркнули, что не рекомендуется самостоятельно пить антибиотики. Их назначают только медицинские работники по показаниям.

Группа риска

Если пациент был вакцинирован или переболел коронавирусом меньше 6 месяцев назад, у него положительный ПЦР-тест и он относится к группе риска (старше 60 лет, хронические заболевания, наличие избыточного веса), то нужно остаться дома. Если такой пациент живет не один, что по возможности надо изолироваться в отдельной комнате, избегать тесных контактов с другими жильцами, надевать маску.

Остальные рекомендации остаются аналогичными, как в предыдущих случаях: нужно проветривать помещения, соблюдать питьевой режим, регулярно измерять температуру тела, использовать противовирусные препараты по необходимости и т. д. Медикаменты, которые были назначены на регулярной основе, нужно принимать в той же дозировке. Лечение назначит медик.

Если появятся симптомы ОРВИ, температура тела поднимется выше 38 градусов, нужно позвонить в поликлинику или по номеру «122». Если появится одышка, уровень сатурации снизится, высокая температура будет держаться, нужно набрать «103», чтобы вызвать скорую помощь.

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Действия для невакцинированных

Если пациент не делал прививку и не заражался Covid-19 ранее, то при симптомах ОРВИ или при положительном результате теста на коронавирус нужно остаться дома, позвонить в поликлинику или по номеру «122» для удаленной консультации. Если самочувствие ухудшится – вызвать скорую.

Если заболел ребенок

Если такие симптомы наблюдаются у ребенка или у него положительный результат теста, то нужно оставить ребенка дома. Запрещается проводить самолечение, следует строго выполнять рекомендации врачей по диагностике или лечению. Необходимо позвонить в поликлинику или по телефону «122» для консультации. Если самочувствие ухудшится, то вызвать скорую помощь.

Россиянам еще раз напомнили, что нельзя самостоятельно лечить детей антибиотиками. Такие медикаменты могут быть назначены только врачом.

Общие рекомендации

Стоит применять защитные маски в закрытых помещения и при контактах с другими людьми. Нужно тщательно и часто мыть руки, использовать антисептик. Также рекомендуется как можно реже посещать места с большим скоплением людей, а еще держать дистанцию в 1,5-2 м от других людей.

Такие меры снизят риск заражения Covid-19. Россиянам также рекомендовали привиться от инфекции и вовремя проходить ревакцинацию.

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