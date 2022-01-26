РИАМО - 26 янв. В деревне Косовка в новой Москве будет построен храмовый комплекс площадью порядка 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о предоставлении земельного участка в городе под объект было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.

«Земельный участок площадью 0,5 га предоставлен православному приходу храма Феодоровской иконы Божией Матери в Ворсине г. Москвы Московской епархии Русской православной церкви для проектирования и строительства объекта религиозного назначения», – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на сегодняшний день выделенный под строительство участок свободен, к нему ведет подъездная дорога.