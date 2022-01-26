РИАМО - 26 янв. Столичные некоммерческие организации находятся в диалоге со студентами и предоставляют площадки для самореализации. Так, были созданы проект «Битва мнений» и курс «Проектный подход», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках конкурса грантов мэра Москвы ежегодно поддерживают лучшие социальные инициативы студентов. В 2021 году средства на реализацию получил 51 молодежный проект.

Фонд поддержки и развития движения студенческих отрядов вошел в число победителей конкурса. Благодаря полученному гранту организация займется развитием ресурсного центра по профориентации студентов. С помощью центра 1,5 тысячи студентов столицы смогут определиться с выбором профессии. Стажировка длится 2-3 месяца.

Благодаря грантовой поддержке у студентов появится единый портал, на котором можно будет найти важную для абитуриентов информацию о московских учебных заведениях. Проект реализован некоммерческим партнером «Созидатель» и будет в тестовой версии запущен к июню.

«Битва мнений» - проект, созданный на грантовые средства некоммерческой организации «Молодежь столицы», которая организует дискуссионные площадки. На них студенты вузов и колледжей столицы могут развить ораторские способности, повысить мастерство публичных выступлений и навыки командной работы. В рамках проекта пройдет более 40 мероприятий и мастер-классов, в финале организуют турнир в формате дебатов.

На курс «Проектный подход» начнется набор в марте. Курс будет посвящен социальному проектированию и проектному менеджменту. В нем могут принять участие люди в возрасте от 14 до 35 лет, у которых есть идея социального проекта, но они не знают, как ее реализовать. ​