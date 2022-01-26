РИАМО - 26 янв. Инвестор построит для столицы детский сад на 150 мест, который будет расположен в составе жилой застройки в районе Северное Медведково, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы на заседании согласилась с целесообразностью заключения договора на создание детского сада по адресу: ул. Полярная, вл. 39А.

Ответственный секретарь ГЗК, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что договор о возведении объекта заключат с АО «Специализированный застройщик «ТМП №20». Соинвестором данного проекта выступает компания Capital Group, а fee-девелопером будет группа ПИК.

По ее словам, в заключенном договоре будут прописаны параметры и порядок передачи нового детского сада в собственность Москвы.

«Инвестор обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – заключила Пятова.