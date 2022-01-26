РИАМО - 26 янв. Москвичи теперь могут бороться с нелегальными парковками и захватом городских территорий с помощью Telegram-бота проекта «Свободный доступ». С помощью бота можно обратиться к инспектору своего района, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект «Свободный доступ», куда поступают заявки москвичей о самозахватах городских территорий через соцсеть Instagram, показал свою востребованность. С момента его запуска в Госинспекцию по недвижимости пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена. Чат-бот в мессенджере станет еще одним инструментом контроля за городскими территориями и землями общего пользования», — сказал Ефимов.

Чат-бот можно найти введя в поисковой строке в Telegram «Свободный доступ». Чтобы активировать бота, нужно нажать кнопку «Старт», потом выбрать нужный округ и район столицы.