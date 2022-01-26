РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Два новых корпуса подмосковного колледжа «Энергия» планируют возвести в Реутове и в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в ближайшие два года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий с рабочим визитом посетил колледж «Энергия» в Реутове, осмотрел площадку Центра опережающей профессиональной подготовки колледжа и обсудил с директором учреждения Нерсесом Нерсесяном планы дальнейшего развития. Он рассказал депутату, что в ближайшие два года в Балашихе и Реутове планируется возведение двух новых корпусов «Энергии».

«Сейчас идет подготовка предпроектной документации. Только новый корпус в Реутове даст дополнительно 500 учебных мест. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, а также учредителем колледжа», - сказал Нерсесян.

Он добавил, что новое здание колледжа в Балашихе будет построено в микрорайоне Железнодорожный рядом с существующим зданием медицинского колледжа.

Ефимов отметил важность укрепления научно-производственной и спортивной базы колледжа. Он передал сертификат на 1 млн рублей на благоустройство спортивной площадки на территории учреждения.

«Этим летом преподаватели и студенты вышли с инициативой благоустройства небольшого футбольного поля на территории учреждения. Наказ вошел в программу партии «Единая Россия». Данные средства предусмотрены в областном бюджете на этот год», - сказал областной депутат.

Нерсесян поблагодарил депутатов Мособлдумы за поддержку колледжа и пригласил Тараса Ефимова войти в группу контроля за строительством новых корпусов колледжа.