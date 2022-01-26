РИАМО - 26 янв. На этой неделе в Московском регионе ожидаются изменения атмосферного давления, но они не будут достигать экстремальных значений, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас очень неустойчивая погода в плане перепадов давления. Сегодня мы будем находиться в промежуточном гребне в области повышенного давления. И 27 января эта ситуация сохранится», – заявила Позднякова.

Она добавила, что в дальнейшем атмосферное давление будет понижаться. Так, если 26 января оно составило 748 мм. рт. столба, то 30 января оно опустится до 731 мм рт. ст., что ниже нормы. По словам Поздняковой, экстремальных колебаний атмосферного давления на этой неделе не предвидится.

В течение дня в Московском регионе ожидается облачная погода, температура воздуха не опустится ниже 9 градусов мороза. Кроме того, в столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы, он сохранится до 00:00 28 января.